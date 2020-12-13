"استثنائية وخطيرة".. استشاري تغذية يتحدث لمصراوي عن حالة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قدم عمار حمدي لاعب وسط الاتحاد السكندري والمعار من صفوف النادي الأهلي أداءً مميزاً مع فريقه أمام نادي بيراميدز في الدوري، وسجل هدفاً رائعاً.

وساهم عمار حمدي في تحقيق الاتحاد السكندري للفوز 2-1 على بيراميدز بملعب استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس بالجولة الأولى لمسابقة الدوري.

عمار حمدي سجل هدفاً رائعاً بعدما قام بمراوغة لاعبي بيراميدز وسدد الكرة في شباك شريف إكرامي.

تألق عمار حمدي، جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تابعوا المباراة وشاهدوا الهدف في اطلاق التعليقات حول "مكافآت استثنائية" للاعب تتعلق بوجبات غذائية إضافية.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثير بعد تصريحات عمار حمدي نفسه وكذلك شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حول طريقة التغذية الخاصة بعمار حمدي وحبه الشديد للآكل.

"معرفش العب على معدة فاضية".. "عملنا له سندوتشات كفتة في الطريق".. جانب من التصريحات التي قالها عمار حمدي نفسه عن حالته وكذلك شوقي غريب.

وقال شريف عزمي مستشار وزارة الرياضة للتغذية والقياسات الطبية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، واستشاري التغذية السابق لنادي الزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365" "فيما يخص حالة عمار حمدي، أول مرة أسمع عن هذا الأمر طبياً، وهنا يجب أن نؤكد على ضرورة أن يكون هناك ملف طبي لكل لاعب كرة بشكل خاص وأي رياضي بشكل عام".

وتابع "عمار حمدي يجب أن يخضع لفحوصات طبية ويٌجري تحاليل شاملة وأمور تتعلق بالكبد والغدد الدرقية والنخامية على سبيل المثال وليس الحصر، من الوارد أن يكون اللاعب يعاني من نشاط زائد في الغدة الدرقية والنخامية".

واستمر "الكابتن أحمد الكأس يعد مثال حي لهذا الأمر، لقد كان يتناول عدد كبير من أكواب الشاي يومياً بكميات كبيرة من السكر، تلك كانت حالة نادرة نظراً لكون جسمه يحرق السكريات بنسبة كبيرة، قد يكون عمار حمدي لديه حالة نادرة، لكن يجب أن يخضع لفحوصات أولاً".

وأضاف "لو تم استبعاد معاناة عمار حمدي من مشاكل في الغدة الدرقية أو النخامية وكذلك لا يوجد أي مشاكل في الكبد بعدما يخضع للتحاليل اللازمة والفحوصات الدقيقة، قد تكون تلك الحالة التي يعاني منها Hyperinsulinism".

وشدد "وهنا السؤال، هل خضع اللاعب لتحليل الـDNA أثناء وجوده في المنتخب الأوليمبي؟، هل هناك متخصص في التغذية يتابع حالة المنتخب الأوليمبي بشكل عام، وما يحدث لعمار حمدي بشكل خاص؟، خلال رحلة اللاعب للنادي الأهلي ومنه للاتحاد السكندري ثم طلائع الجيش والعودة للاتحاد السكندري، هل خضع لأي تحاليل لدراسة ما يحدث له وتفسيره؟".

وأكمل "هو تحدث عن حبه لتناول الكثير من الشكولاتة، قد يكون يتناول أكواب عديدة من الشاي والقهوة، الأمر لا يجب التعامل معه بشكل طبيعي وليس استثنائي، قد يكون لديه خلل في أمر ما أو مشكلة في الجينات، كل هذا يمكن معرفته من خلال الـDNA".

واسترسل "بشكل عام، قبل ممارسة الرياضة، يجب أن تكون أخر وجبة تناولها الشخص قبل 3 أو 4 ساعات من النشاط الرياضي لكي يكون الجهاز الهضمي مرتاحاً ومساعدة القلب والجهاز الدوري، ما بالك هنا نتحدث عن شخص رياضي محترف سوف يبذل مجهوداً مضاعفاً".

وعاد ليؤكد "الرياضي لو تناول الطعام قبل ممارسة أي نشاط رياضي، فهنا نتحدث عن قيام القلب والجهاز الدوري بضغ الدم للجهاز الهضمي بشكل أكبر بجانب أجهزة أخرى، وبالتالي خطورة على صحة الرياضي وقد ينتج عن ذلك أزمة قلبية مفاجآة ويسقط اللاعب دون أي مقدمات".

وصرح "الفترة الماضية نحمد الله أن اللاعب لم يتعرض لأي أزمة مفاجآة، وبالتالي الفحوصات أمر ضروري جداً للاعب لكي نعرف اذا كان ما هو عليه أمر طبيعي أم يعاني من مشاكل".

واختتم "بالنسبة لي، لم أواجه مثل تلك الحالة طوال عملي في كرة القدم، هي حالة نادرة واكتشافها ليس بالأمر السهل".