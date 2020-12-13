خلال آخر عشر سنوات.. ماذا فعل مدربو الأهلي الأجانب في افتتاحية الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لبدء الموسم الجديد 20/21 مع الفريق الأحمر بلقاء مصر المقاصة في الجولة الأولى لبطولة دوري we المصري الممتاز.

لم يمض على تولي موسيماني منصب المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي طويلًا، فالمدرب الجنوب أفريقي استلم مهام عمله قبل نهاية الموسم الماضي بوقت قصير بعدما حزم السويسري رينييه فايلر أمتعته في شهر أكتوبر وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكمل موسيماني ما تبقى من مباريات الأهلي في الموسم الماضي بالدوري، إلا أن الفريق الأحمر كان قد حسم لقب البطولة لصالحه تحت قيادة فايلر، بينما نجح البالغ من العمر 56 عامًا في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

كانت أول مباريات موسيماني مع الأهلي أمام المقاولون العرب بالجولة الـ31 (بطولة الدوري الموسم الماضي) بعد يومين فقط من تسلم مهمة المدير الفني للفريق الأحمر، ونجح الأخير في الفوز بهدف دون رد، كما قاد الأهلي فنيًا في 3 مباريات أخرى بالدوري ضد إنبي (فاز 3-0)، بيراميدز (0-0) ثم طلائع الجيش (فاز 3-0).

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قاد موسيماني الفريق الأحمر في مباراتي نصف نهائي البطولة ضد الوداد المغربي، ففاز ذهابًا بثنائية نظيفة وإيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم واجه الزمالك في مباراة النهائي وحقق الفوز بهدفين لهدف.

أما في بطولة كأس مصر، فكان ظهور موسيماني الأول أمام أبو قير للأسمدة في ربع النهائي، حيث حقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1، ثم اصطدم بالاتحاد السكندري في نصف النهائي وتغلب عليه بالنتيجة ذاتها، قبل أن يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح (3-2).

وقبل خوض موسيماني أول اختبار له في افتتاحية بطولة الدوري، نرصد ماذا قدم مدربو الأهلي الأجانب في افتتاحية البطولة خلال آخر 10 سنوات:

في موسمي 2009/2010 و2010/2011 كان حسام البدري مدربًا للأهلي

2011/2012

كان البرتغالي مانويل جوزيه مدربًا للأهلي، خاض أول مباريات الدوري أمام حرس الحدود وحقق الفوز عليه بهدف دون رد سجله القناص عماد متعب.

لم يكتمل الموسم فيما بعد وتم إلغاء المسابقة بسبب وفاة 72 مشجعا من جماهير الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي.

2014/2015

في موسم 12/13 كان حسام البدري مدربًا للأهلي، وفي 13/14 تولى محمد يوسف تدريب الفريق.

أما في 14/15، افتتح الأهلي بطولة الدوري أمام الرجاء، (الجولة الرابعة) تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وخسر المباراة بنتيجة 2-1.

وكان من المفترض أن يخوض الأهلي مباراة أمام اتحاد الشرطة، تم تأجيلها وفاز بها الأحمر فيما بعد بثلاثة أهداف دون رد.

وفي ذلك الموسم حصل الزمالك على بطولة الدوري.

15/16

كان الأهلي تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، ولعب الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش مباراته الافتتاحية وفاز بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد، وقد حصل الأهلي على بطولة الدوري في ذلك الموسم.

18/19

في موسمي 16/17 و17/18 كان الأهلي تحت القيادة الفنية لحسام البدري.

مع بداية موسم 18/19 كان الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للأهلي، وقاد الفريق الأحمر في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام الإسماعيلي وفاز عليه بهدف نظيف سجله محمد شريف، وقد حصل الأهلي على بطولة الدوري ذلك الموسم.

19/20

كان السويسري رينييه فايلر مدربًا للأهلي، لعب الفريق الأحمر مباراته الافتتاحية ضد سموحة وفاز عليه بهدف دون رد سجله رمضان صبحي، وحصل الأهلي على بطولة الدوري ذلك الموسم أيضا.