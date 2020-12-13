"نسبة مشاهدة تاريخية".. السعدي يشكر مصر ويتغزل في الأهلي وبيبو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قدم يعقوب السعدي، الإعلامي الإماراتي الشهير الشكر لمصر وشعبها، مشيراً الى أن حلقة "النجمة التاسعة" بقناة الأهلي قد حققت أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ التلفزيون المصري. وتواجد السعدي مؤخراً في مصر وقدم حلقة استثنائية عبر قناة النادي الأهلي وقام بمحاورة محمود الخطيب رئيس الأهلي ضمن احتفالات "النجمة التاسعة". وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه النسخة الأخيرة أمام الزمالك، بجانب التتويج بالثنائية المحلية "الدوري والكأس". وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه على "تويتر" "شكرا لمصر وأهلها". وتابع "شكرا للمشاهدين الذين حلقوا بأمسية النجمة التاسعة وحوار الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، فوق هامات السحاب محققين أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ التليفزيون المصري". واختتم"قطعا مصر وبيبو والأهلي منتهى أمل أي إعلامي، شكرا مصر ساكنة القلب والروح".

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