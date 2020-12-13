موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تترقب الجماهير المواجهة القوية التي ستجمع بين الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، على ملعب استاد النادي الأهلي بالسلام .

موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم بالدوري :

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة اليوم :

توقيت انطلاق مباراة الأهلي ضدلتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

ستذاع مباراة الأهلي ضد المقاصة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة :

عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أيمكن الكاشف، حيث أنها القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج - مجدي أفشة - طاهر محمد - جيرالدو

الهجوم: صلاح محسن