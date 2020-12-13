موعد مباراة ليفربول اليوم أمام فولهام والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية موعد مباراة ليفربول اليوم أمام فولهام والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب كرافين كوتاج مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري 2020 – 2021 .

وسيخوض فريق ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني بورجن كلوب المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيدج 24 نقطة،

موعد مباراة ليفربول اليوم أمام فولهام :

بفارق الأهداف فقط عن توتنهام المتصدر بنفس رصيد النقاط، بينما يحتل فولهام المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط .

تقرر انطلاق مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت مصر، الـ 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 8:30 مساءً بتوقيت

الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام :

ستنقل مباراة ليفربول ضد فولهام عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي، كما ستنقل عبر قناة Sky Sports Main Event UK و Sky Sports Premier League UK الحاصلة على حقوق بث اللقاء .

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام اليوم :

حارس المرمى: أليسون أليسون.

الدفاع: ماتيب - فابينيو - أرنولد - روبرتسون

الوسط: هندرسون - جونز - فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني