رابط البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي barcelona vs levante في الدوري الاسباني ، يستضيف ملعب الكامب نو مواجهة الجولة الثالثه عشر من الدوري الاسباني مساء اليوم الاحد وذلك حينما يستقبل نادي برشلونة المباراة من امام نظيرة فريق ليفانتي في النصف الاول للموسم الحالي ضمن مواجهة الذهاب ، وبرشلونة القادم من الخسارة في اخر مباريتين على التوالي يبحث اليوم عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في جدول الترتيب ، وسوف تبدا اليوم مباراة برشلونة وليفانتي في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

مباراة برشلونة وليفانتي

برشلونة خسر خارج ملعبه في الجولة الثانية عشر من الدوري

الاسباني في الاسبوع الماضي امام خصمه فريق قادش الصاعد حيث لمنافسات الدوري الاسباني ، وبعد ذلك في منتصف الاسبوع قد خسر على ملعبه في الجولة السادسه والاخيرة من دور المجموعات امام يوفنتوس في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد ، واليوم امام برشلونة لا بديل عن الانتصار لن قبل المواجهة اليوم الفارق بين برشلونة صاحب المركز العاشرة برصيد 14 نقطة بفارق 12 نقطة عن اتلتيكو مدريد متصدر الدوري الاسباني وذلك قبل ان يخوض الاتلتيكو مباراة هذه الجولة.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

فيما نادي ليفانتي على الجانب الاخر يدخل ضيفا من امام نظيرة فريق برشلونة الجريح ، وحاليا نادي ليفانتي هو صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعد ان خاض الفريق 11 مباراة وذلك بمعدل نقطة واحده في كل مباراة ، وقد حقق الفريق الانتصار في مباريتين وقد تعادل في خمس مباريات وقد خسر في اربع مباريات ، واخر مباراة قد لعبها نادي ليفانتي قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق خيتافي وقد حقق ليفانتي الانتصار على ملعبه ثلاث اهداف ، وسوف تنقل اليوم مباراة برشلونة وليفانتي على قناة بي ان سبورت الاولي.