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موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره الوحدة يوم الاحد 13 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

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 تقام مباراة الهلال والوحدة علي ملعب الملك فهد الدولي.

يدخل الهلال الجولة الثامنة هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، جمعهم من 7 مباريات، حيث استطاع تحقيق الفوز في 6 لقاءات بينما تعادل في مباراة وحيدة.

علي الجانب الاخر يحتل فريق الوحدة المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الهلال والوحدة:

تنطلق مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر، 7:45 بتوقيت المملكة العربية ، 8:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة :

تذاع مباراة الهلال والوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية .

التقي الفريقين في 15 مباراة بتاريخ مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث استطاع  الزعيم  تحقيق الفوز  في 13 مواجهة، بينما لم ينتصر فريق الوحدة في أي مباراة، وحسم التعادل  نتيجةمباراتين آخرتين.

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