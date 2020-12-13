يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 13-12-2020 الدوري الاسباني

يستضيف فريق برشلونة الإسباني ، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره ليفانتى بالجولة الـ 13 من مسابقة الليجا على ملعب "كامب نو"، ويخوض برشلونة مباراة اليوم برغبة فى تحقيق الفوز لتعويض الإخفاق الأخير أمام قادش بعد الخسارة 1-2 فى الجولة الـ 12 من مسابقة الليجا، وأيضاً الخسارة أمام يوفنتوس 0-3 فى الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 14 نقطة، متأخراً بـ 12 نقطة عن المتصدر أتلتيكو

مدريد صاحب الـ 26 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.

وقالت صحيفة "آس"الإسبانية، إن الهولندي رونالد كومان لا يرغب فى فقدان أى نقاط بالليجا اليوم ضد ليفانتي، خاصة أن هذا سيصعب المهمة أكثر، بالابتعاد عن المقدمة حتى وإن حقق الفوز فى المباراتين المؤجلتين.

وأضافت الصحيفة أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يدخل مباراة اليوم أمام ليفانتي تحت ضغط كبير، وسيكون مطالباً بتغيير

خطته الفنية المعتادة 4-2-3-1، بعدما تحفظ اللاعبون تجاهها، كما أنه مطالب بوضع الثقة فى عناصره بعد وقوعهم فى أخطاء فردية خلال المواجهات الأخيرة، والتى اعترف بها المدرب نفسه.

ونشرت الصحيفة التشكيل المتوقع لبرشلونة فى مباراته ضد ليفانتى والذى تمثل فى التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، رونالد أراوخو، لينجليت، سيرجينو دست

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدرى

الهجوم: جريزمان، ميسي، برايثويت.