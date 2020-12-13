شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تعلن تعافيها من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت بطلة التايكوندو الأوليمبية، هداية ملاك، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعدما خضعت لمسحة جديدة أمس وجاءت النتيجة سلبية.

وكانت هداية قد تعرضت للإصابة بالفيروس منذ 4 أسابيع، وأجرت أكثر من مسحة بسبب استمرار معاناتها من أعراض الفيروس.

كما أعلن عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، تعافي عبدالرحمن وائل، لاعب المنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب حاليًا لمنافسات أولمبياد طوكيو 2021، بعدما استطاع حجز 4 مقاعد، لهداية ملاك، ونور حسين، وعبدالرحمن وائل، وسيف عيسى.