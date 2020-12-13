شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موتجيكا ماديشا لاعب صن داونز في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في حادث سير بجوهانسبرج، صباح اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته صحيفة «كيك أوف» المحلية.

وكان صاحب الـ25 عاما قد توج مع فريقه بدوري أبطال إفريقيا عام 2016.

وتعد هذه هي الصدمة الثانية لصن داونز، إذ فقد مدافعه أنيلي نجكونجا في حادث مروري أيضًا منذ أسابيع قليلة. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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