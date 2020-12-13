شكرا لقرائتكم اليوم.. ذكرى رحيل أحمد رفعت أحد رموز نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2017 فقد نادى الزمالك نجمه أحمد رفعت الذى غادر عالمنا بعد صراع مع المرض استمر لمدة شهرين، ويعد رفعت أحد رموز القلعة البيضاء لاعبا ومدربا وإداريا أيضاً.

أحمد رفعت أحد نجوم الزمالك فى فترة الستينيات وتولى العديد من المناصب داخل نادى الأبيض، حيث عمل كمدير فنى للفريق الكروى ومديرًا للكرة كما انضم لمجلس الإدارة فى إحدى الفترات كعضو بالمجلس.

وكان الراحل رفعت أحد نجوم الزمالك الذين توجوا عامين متتاليين ببطولة الدورى المصرى فى الستينيات، وعمل مساعدا ومديرا رياضيا بالقلعة البيضاء خلال العقدين الآخيرين.

ولد الراحل فى حى بولاق بالقاهرة، وكان أحد من ساهموا فى صناعة شعبية كبيرة لنادى الزمالك من خلال فريق قوى ضم إلى جانبه حمادة إمام وعمر النور ورأفت عطية وعبده نصحى وعلى محسن ومحمود أبو رجيله ونبيل نصير وآخرين.

شغل مركز الظهير الأيمن قبل أن يتحول لمركز الظهير الثالث واشتهر بتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء. واعتزل رفعت عام 1973 ليبدأ مسيرته التدريبية مع ناشئى نادى الزمالك وعمل مساعدا فى الجهاز الفنى للفريق الأول مع محمود أبو رجيلة، توج الفارس الأبيض فى تلك الفترة بلقبه الأول فى دورى أبطال أفريقيا عام 1984.

وقاد رفعت نادى الزمالك لفترة قصيرة عام 1996، كما قاد أيضًا المصرى ومزارع دينا ومنتخب السويس والمقاولون العرب.