شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا ولويس وباولينيو يستعدون للتدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير برازيلي عن تدشين تياجو سيلفا (36 عاماً) ظهير تشيلسي الحالي وفيليب لويس (35 عاماً) مدافع فلامنجو حالياً وتشيلسي وأتلتيكو مدريد سابقاً وباولينيو(32 عاماً) لاعب وسط إيفرجراند جوانزهو الصيني حالياً وتوتنهام وبرشلونة سابقاً دورة للحصول على رخصة تدريب في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ، وتلقى الثلاثي البرازيلي دروسهم الأولى أونلاين تماشياً مع قيود جائحة كورونا والتي تناسب تواجدهم في أماكن متفرقة حول العالم وجدول مبارياتهم المزدحم ومن المتوقع استكمال الحصول على الرخصة لاحقاً بدورات تشترط الحضور الشخصي للاعبين .

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