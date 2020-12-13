طفله كندية ذات7سنوات تنجح في تحمل 80 كيلو فى رفع الأثقال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

تمكنت الطفلة الكندية رورى فان أولف، البالغة من العمر سبع سنوات، من إبهار متابعيها على إنستجرام بعد رفعها وزن 80 كيلو، حسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية التي اكدت نجاح الطفلة رورى من رفع 80كيلو.

الصحيفة قالت أن الطفلة الرياضية رورى تعيش فى مدينة أوتاوا، وتمارس رياضتى الجمباز ورفع الأثقال وفقًا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وذكرت أنها تنافست مؤخرًا في الولايات المتحدة فى فئة وزن أقل من 30 كيلو، وفازت بالمسابقة ضد منافسين يبلغون من العمر 13 عامًا وما فوق، ما يجعلها أصغر فائزة على الإطلاق في هذه المسابقة.

وتنشر رورى عبر حسابها الشخصى على إنستجرام مقاطع فيديو لتدريباتها الخاصة، ما أدى بوقت قياسى إلى حصدت 161 ألف متابع، لكن رورى ترى نفسها لاعبة جمباز أولاً وقبل كل شىء، تقضي تسع ساعات في الأسبوع في التدريب على ذلك مقارنة بأربع ساعات في رفع الأثقال.

ونقلت الصحيفة أن الطفلة رورى يمكن أن تنتزع 32 كجم وتنظف وترج 42 كجم بالإضافة إلى القرفصاء 61 كجم ورفع 80 كجم باستخدام قضيب أولمبي للسيدات.

وقالت روري:”أحب أن أصبح أقوى، كوني أقوى يتيح لي القيام بالمزيد والتحسن في كل ما أحاول لا أفكر فيما حدث من قبل ، أو ما سيأتي بعد ذلك لا أفكر في أي شيء، أنا فقط أصفى ذهني وأفعل ذلك.

وحسب الصحيفة قال والد الطفلة : “سيكون من الإنصاف القول إن روري هي الأقوى فتاة صغيرة في العالم”، وفي الوقت نفسه، أصر على أن الهواية غير المعتادة آمنة لابنته، موضحًا: “سلامتها هى الأولوية القصوى للجميع، إنها تتقدم فى تدريبها لكل من الرياضة بعناية ومنهجية”.