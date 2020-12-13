اليوم .. الأهلي ومصر المقاصة في منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز

يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز. قائمة فريق الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني. قائمة فريق مصر المقاصة وأعلن ايهاب جلال قائمة فريق مصر المقاصة وشهدت قائمة تواجد ثلاثي فريق الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ. محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.

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