شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عائلة الحضرى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عائلة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق خطفت أنظار السوشيال ميديا فى ظل إنتشار صور خطوبة أبنته شدوى ، بعد الإحتفال مؤخرا بخطوبة شقيقتها شاهندة منذ فترة قصيرة .

و ظهرت أسرة الحضرى المكونة من زوجاته و بناته بفساتين ذات ألوان مبهجة خطفت الأنظارومن المقرر أن يقيم الحضرى حفلا كبيرا للاحتفال بخطبة ابنته شدوى فى شهر مارس المقبل بأحد الفنادق الكبرى، حيث يتم بدء التجهيز الحفل من الآن.

فى سياق آخر، أكد عصام الحضرى أنه سيطير إلى تونس بعد الاحتفال بخطوبة ابنته والاطمئنان على حالة والدته الصحية، وكان قد أكد الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلي تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان علي حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لعائلة عصام الحضرى فى الصور التالية :