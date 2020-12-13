شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يكشف أسباب تعثر البنك الأهلى فى الجولة الأولى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلى، أن غياب الانسجام سبب تعثر فريقه فى أول جولة بمسابقة الدورى، مشددا على أن طموحه إنهاء الموسم بمركز يليق بفريقه. وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "التعادل مع وادى دجلة فى أول مباراة شىء مميز لأننا حصدنا مكاسب مهمة من المباراة، أهمها الروح القتالية والأداء الجميل والنواحى البدنية المميزة".

وأضاف محمد يوسف، "الانسجام فقط هو ما ينقص لاعبى البنك الأهلى، لأننا خضنا فترة إعداد لمدة أسبوعين وكانت مضغوطة لضيق الوقت، مثل كل الفرق، ولكن الفرق التى غيرت شكلها بالكامل وتعاقدت مع لاعبين كثيرين سوف تفتقد عنصر الانسجام فى مستهل رحلتها بالدورى، ومع عودته سوف يضيف قوة هائلة للفريق".

وتابع المدير الفنى للبنك الأهلى، "الدور الأول دائماً يكون دور تجميع النقاط، وزى ماشوفنا الدورى بدأ سخن لأن مفيش فترة راحة طويلة بين الموسم الجديد والموسم الماضى ما يعنى أن كل الفرق فى كامل جاهزيتها الفنية والبدنية والمفاجآت واردة وبقوة ولنا فى مباراة الاتحاد وبيراميدز أكبر دليل".

وأضاف محمد يوسف، "طموحنا إنهاء الموسم فى مركز يليق بمؤسسة البنك الأهلى التى توفر لنا كل الأجواء المناسبة بقيادة اللواء أشرف نصار ولجنة الكرة بالنادى، أتمنى أن نقدم كرة جميلة تعجب الجمهور، ونتائج مميزة فى أول تواجد بالممتاز".

وتعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما أمس باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدورى الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.