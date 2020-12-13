شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير للأهلاوية: بالراحة شوية على شريف ورمضان.. ومصطفى محمد عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير جمهور الأهلى بتخفيف حدة الهجوم على الثنائى شريف إكرامى ورمضان صبحى، لاعبى بيراميدز، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بالراحة شوية يا جماعة على شريف إكرامى ورمضان صبحى، شريف مكنش بيلعب فى الأهلى وراح بيراميدز بقى أساسى، ورمضان ده لاعب منتخب مصر ومش طبيعى نهاجمه بالشكل ده".

وأضاف شوبير، "الاتحاد السكندرى فاجأنى بالمستوى الذى ظهر به أمام بيراميدز، بجد فرقة مميزة وحسام حسن له مفعول السحر مع أى فريق، كان قريبا أنه يخرج الأهلى من الكأس لولا توفيق لاعبى الأهلى وخبراتهم فى الدقائق الأخيرة، وأقول لجمهور الاتحاد، زعيم الثغر مش هياخد الدورى عشان الناس أحلامها بتروح أماكن بعيدة، بس ممكن يخطف الكأس ولو أنهى الدورى فى المربع الذهبى سيكون إنجازا رائعا بالتأكيد".

وأضاف شوبير، "عجبنى كلام مدرب بيراميدز لما حمل نفسه مسئولية الخسارة، وكمان لما قال إن فريقه سوف يستمر فى المنافسة على الدورى وسيواجه مباراة صعبة مع الزمالك.. كل المنافسين تمنوا خسارة بيراميدز من الاتحاد، ولكن العكس بعض المنافسين تمنوا فوز الزمالك على المقاولون العرب حتى يخرج من كبوته ويعود قوياً، والفريق الأبيض قدم مباراة جيدة ومازلت عند رأيى مصطفى محمد عملة نادرة، هداف بمعنى الكلمة وحتى لو مش موفق لا أفضل أن يخرج من الملعب ".

وتعرض رمضان صبحى، جناح نادى بيراميدز، للطرد فى نهاية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز.

وأشهر حكم المباراة محمد الصباحى الإنذار الأصفر الثانى نتيجة الاعتراض على الحكم مع نهاية أحداث اللقاء، ليغيب رمضان صبحى عن اللقاء المقبل لبيراميدز أمام الزمالك فى الجولة الثانية بالدورى.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأسخسر فريقه أمام الاتحاد 2-1 فى أول جولة بالموسم

وعاد رمضان صبحى للظهور بمسابقة الدورى العام بعد غياب وصل لـ 363 يومًا، حيث كانت آخر مباراة له كانت مع الأهلى أمام فريق حرس الحدود فى 15 ديسمبر 2019 .