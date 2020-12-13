شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يعلن التعاقد مع محمود كهربا بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 13 ديسمبر 2019، أعلن النادى الأهلى التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الزمالك السابق لمدة أربع سنوات ونصف بعد فسخ اللاعب عقده مع نادى ديسبورتيفو دى أفيش البرتغالى بالتراضى.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئى الأهلي، انضم كهربا لصفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفى أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

دخل كهربا فى أزمة كبيرة مع نادى الزمالك فى نهاية الموسم الماضى، قبل مواجهة الأهلى فى الدور الأول التى أقيمت فى شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل فى الشكوى .

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب كهربا فى صفوف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى خلال الفترة ما بين أغسطس الماضى وحتى ديسمبر الماضى، شارك خلالهم فى 5 مباريات فقط وأحرز هدفا وحيدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة فى 27 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب.