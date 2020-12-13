شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: طموحى مالوش سقف وواثق فى قوة دجلة.. ومتعب حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، أن طموحه مع الكرة ليس له سقف مؤكداً ثقته الكاملة فى فريقه هذا الموسم لتحقيق نتائج متميزة رغم التعادل فى أول جولة بالمسابقة، وقال محمد عبد المنصف فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الرقم القياسى اللى عملته فخر لمصر ومش ليا لوحدى، اشتغلت على نفسى كتير والناس كلها وقفت جنبى بداية من عمال غرف الملابس وحتى كل المدربين واللاعبين الذين عملت معهم وأعتبرهم شركاء لى فى الإنجاز".

وأضاف أوسة، "دائماً أحاول التعلم من كل شخص مهما كان سنه أو منصبه، ولا أرتكن لشىء حققته، لأن الهدف والطموح ليس لهما سقف، وتعلمت أن المباراة ليست الستعين دقيقة فقط فهناك شغل كبير قبلها زى الفنان اللى بيعمل بروفات وبالتالى يطلع واثق على المسرح".

وتابع أوسة، "مادام جسمى لا يزال ينفذ التعليمات التى يمنحها عقلى بدون تأخر سأظل أمارس الكرة فهذا معناه أن مازال لديى الكثير، واستمع لكل مدرب بنصائحه المختلفة حتى أنمى قدراتى ولا أقف عند مرحلة معينة كثيراً".

وأضاف محمد عبد المنصف، "إقامة مباراة البنك الأهلى فى ملعب العباسية فرق معانا، ملعب لا يساعد على اللعب الأرضى ويجبرك على لعب الكرات الطولية، وأرضيته لا تساعد على نقل الكرة، لذا رغم التعادل واثق من قدرة وقوة وادى دجلة هذا الموسم بعد الصفقات الجديدة التى دعمت صفوفنا وعلى رأسها صلاح أمين وكالديرون وغيرهم".

وتابع أوسة، "هذا الموسم نأمل فى المنافسة على كأس مصر وأن نحقق نتائج متميزة فى الدورى بجانب الأداء الجميل، لأن الأداء الجميل فقط لم يشفع لنا الموسم الماضى وكنا ننافس على البقاء فى الدورى لذا تخطينا هذه المرحلة ونأمل أن نعود للكرة الجميلة بجانب تحقيق النتائج المرجوة".

وعن عودة ماجد سامى لدجلة قال محمد عبد المنصف، "قرار رائع، ماجد سامى مؤسس مشروع وادى دجلة منذ 18 عاماً كنت أشعر أنه فى إجازة وسيعود، وبالفعل عودته وحضور مجلس دجلة بالكامل للمباراة أعاد الأجواء العائلية للفريق، وشعرنا أننا عائلة كبيرة عادت لها الروح".

وعن العنصرية والتعصب قال أوسة، "الرياضة صنعت للأخلاق والمنافسة الشريفة وطول عمرى علاقتى جيدة بنجوم الأهلى، وعلى رأسهم عماد متعب، كنا ننهى مباراة الأهلى والزمالك ونسافر معاً فى إجازة بصحبة عائلاتنا".

وحطم الأسطورة محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى.

بهذا الرقم يعد محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 25 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020 - 2021 حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.