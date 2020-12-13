شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الليلة بمواجهة صعبة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم ، الأحد، رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه فريق مصر المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة دون أكثر من لاعب للأصابة يأتي في مقدمتهم النيجيري جونيور أجاي وحسن الشحات ومروان محسن لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه أخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفي مقدمتهم ، محمد مجدي قفشة ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، على معلول ، ياسر أبراهيم ، بدر بانون ، طاهر محمد طاهر ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حمدي فتحي ، محمد هاني والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيماني مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفزوز بضربة البداية وإغلاق "صفحة" الإحتفالات حيث قال المدير الفني للاعبيه أن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لابد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.

في المقابل ، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوي أمام البطل في ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي في ظل إمتلاك الفريق الفيومي عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفني للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الاهلي .

ونجح مسئولو المقاصة في التعاقد مع أكثر من صفقة خلال ميركاتو الصيف المُنقضي ويأتي في مقدمتهم ، ثلاثي المصري عماد فتحي والليبي مفتاح طقطق وأحمد عادل ميسي ، وأسامة العزب ظهير من الاتحاد السكندري ومحمود الغزالي واحمد السيد متعب من دمنهور وهشام محمد.