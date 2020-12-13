شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يستعجل اتحاد الكرة لارسال اللائحة الجديدة بعد تأخر صياغتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، اتحاد الكرة لارسال اللائحة النهائية منتقدا تأخر إرسالها حيث كان من المقرر إرسالها قبل 9 ديسمبر الجاري ، خاصة ان لائحة الفيفا تنص علي ارسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتي أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي.

وشهدت اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات وهل سيتم تطبيقه باثر رجعي من عدمه خاصة ان معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد في الانتخابات القادمة بينما هناك قلة تطلب تطبيقه باثر رجعي وتم الاستقرار في النهاية علي إرسال اللاءحة بدون وضع كلمة الأثر الرجعي بناء علي طلب الجمعية العمومية .

علي صعيد مختلف، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغليظ عقوبة الانسحاب فى المباراة الواحدة بالدورى الجديد لتصبح اعتبار الفريق مهزوما 3-0 بدلا من 2-0، مع خصم 3 نقاط اضافية بشكل فورى بدلا من نهاية الموسم كما كان الحال فى الموسم الماضى بجانب تغريم الفريق المنسحب مليون جنيه بدلا من 200 الف جنيه كان الحال فى الوقت السابق.

كما قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية علي الفريق الذي ينسحب من مباراة السوبر المحلي قدرها ٢ مليون جنيه مع حرمانه من المشاركة في البطولة نسختين تاليتين .

اما في حالة الانسحاب من كاس مصر توقع غرامة مالية علي المنسحب قدرها نصف مليون جنيه وحرمانه من المشاركة في البطولة نسختين تاليتين .