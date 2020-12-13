الكشف عن مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا 1984

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984 -التي فاز بلقبها- كانت مخالفة للوائح "كاف".

وقال مصطفى فهمي، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح الأحد: "الزمالك لعب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1984، رغم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لم تكن تسمح بذلك".

الزمالك احتل المركز الثاني في الدوري المصري لموسم 1982/1983 خلف المقاولون العرب بطل المسابقة، إلا أن الزمالك تأهل إلى كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري بدلا من المقاولون الذي لعب في أبطال الكؤوس.

وأضاف فهمي: "بطريقة ما، تم إجبار المقاولون على الاستمرار في اللعب ببطولة الأندية أبطال الكؤوس، رغم أنه كان يرفض ذلك خاصةً أن الأهلي كان بطلا لكأس مصر، وكان يرغب المقاولون في خوض المسابقة الأخرى".

وأوضح: "أعطينا الفرصة لمشاركة الزمالك في المسابقة، وكان هناك تدخل من عبد الأحد جمال الدين (وزير الشباب والرياضة الأسبق)، كان ذلك في وجودي كسكرتير عام للكاف وأعطى ميزة للفرق المصرية ولم نتصد لهذا الأمر".

وانتقل مصطفى فهمي للحديث عن كواليس اختيار نادي القرن الـ20 قائلا: "وضعت التصنيف سنة 1994 ولم نضع في مخططاتنا اختيار نادي القرن في إفريقيا، ولم يكن لي أي علاقة بنادي القرن".

وأكمل: "تم تشكيل لجنة لتقديم جوائز نادي القرن في جنوب إفريقيا برئاسة سي ميميني، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي السابق الذي تُوفي قبل أسابيع".

وأكد: "اجتمعت اللجنة في لومي ووضعت المعايير وكيفية اختيار نادي القرن، واستعانوا بتصنيف الأندية الذي تم وضعه في 1994 وتم الإعلان عن الأهلي نادي القرن، واللجنة لم تضم أي مصري".

وأتم السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا: "الأهلي يتصدر ترتيب نادي القرن الـ21 بفارق كبير جدا عن الزمالك، لغة الأرقام لا نقدر على تكذيبها".