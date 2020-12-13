"كان مرشحًا للأهلي".. وفاة لاعب صنداونز في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فقد نادي صنداونز الجنوب أفريقي لاعبه موتجيكا ماديشا بعدما تعرض لحادث سير مساء أمس السبت أودى بحياته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، فإن موتجيكا ماديشا (25 عامًا)، تعرض لحادث سير مروع في كيمتون بارك مساء أمس السبت، بعد ساعات قليلة من احتفالات النادي بالذكرى الخمسين لتأسيسه.

ماديشا هو ثاني لاعب بين صفوف صندوانز يلقى حتفه في غضون أسابيع قليلة، حيث سبقه الظهير الأيمن السابق أنيل نجكونجكا بعد تعرضه لحادث سير في الشهر الماضي.

من جانبه، أكد الحساب الرسمي لنادي صندوانز، إنه على علم بالتقارير المؤسفة التي تتعلق بماديشا وسيقوم بإصدار بيان رسمي في الوقت المناسب.

ماديشا كان أحد المرشحين للانضمام إلى صفوف الأهلي بعد تولي بيتسو موسيماني المهمة الفنية للفريق الأحمر.

وفي الأول من شهر أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "سيتزن" تقريرًا رصدت خلاله عدة أسماء مرشحة للانتقال إلى صفوف الأهلي كان من بينهم الأورجوياني جاستون سيرينو والجنوب أفريقي موتجيكا ماديشا.

انتقل ماديشا إلى صفوف صنداونز مطلع موسم 15/16 قادمًا من هايلاندز بارك الجنوب أفريقي.

البالغ من العمر 25 عامًا، شارك خلال الموسم الماضي مع فريقه خلال 46 مباراة في مختلف البطولات (سجل 3 أهداف وصنع تمريرة واحدة).

وسبق وأظهر موسيماني إيمانه وثقته الكاملة في ماديشا، وقال: "ماديشا لاعب جيد، من المهم بالنسبة لنا كمدربين أن نبني ثقة اللاعبين، ليس فقط للاعب نفسه ولكن للاعبين الآخرين، علينا دعمهم عندما يخطئون، بعد أن قاموا بعمل جيد.