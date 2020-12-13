"عودة أليسون وغياب جوتا".. تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، يحل ليفربول ضيفًا على نظيره فولهام في مباراة الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

يدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة متساويًا مع توتنهام الإنجليزي، إلا أن الأخير يتربع على قمة الجدول بفارق الأهداف، أما فولهام فيأتي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط فقط

وبحسب التقارير، فمن المقرر أن يعود البرازيلي أليسون بيكر لحراسة عرين الريدز في مباراة اليوم، بينما يفتقد الفريق الإنجليزي خدمات لاعبه المميز ديوجو جوتا بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته ضد فولهام بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فابينيو، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.