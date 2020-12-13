"من حيث احتفل بالـ42".. الأهلي يبدأ مشوار الحفاظ على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يبدأ النادي الأهلي حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري، عندما يخوض أول مباراة بالموسم الجديد في مواجهة مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد.

الأهلي يعيش فترة سعيدة بعدما توج بثلاثية الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر خلال فترة قصيرة، ليبدأ مسيرة جديدة لمزيد من التتويجات.

ويدخل الأهلي لقاء المقاصة منقوصًا من مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابات التي يعانون منها.

كما استبعد بيتسو موسيمني المدير الفني للأهلي كلًا من وليد سليمان، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان "بيكهام" بعد أيام قليلة من شفاءهم من الإصابة بفيروس كورونا.

أما إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة فقرر تواجد ثلاثي شاب في قائمته، بظهور كلًا من زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ.

المباراة الأخيرة بين الأهلي والمقاصة شهدت ممرًا شرفيًا من الفريق الفيومي احتفالًا بتتويج القلعة الحمراء بالنسخة الماضية من الدوري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان قبلها بساعات قليلة.

احتفاء لاعبي المقاصة يجعل الأهلي يبدأ موسمه الجديد من حيث انتهى الموسم الماضي للفريق الأحمر إكلينيكيًا، بعدما حسم صراعه مع الزمالك بشكل رسمي وقتها.

وضمن الأهلي التتويج باللقب الـ42 للدوري عبر تاريخه بعدما رفع رصيده إلى 73 نقطة من 28 جولة، أمام الزمالك الذي تجمد رصيده عند 55 نقطة.

ويرجع الفوز الأخير للمقاصة على الأهلي لشهر ديسمبر عام 2017 عندما تفوق بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري الممتاز.

وخاض الفريقان بعدها خمسة مباريات، تفوق الأهلي في أربعة منهم في الفترة من 2018 إلى 2020، قبل أن يتعادلا في لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي.