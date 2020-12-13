"مفاضلة بين كهربا وطاهر".. تشكيل الأهلي المتوقع للقاء المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة في الدوري. ويستضيف ملعب الأهلي WE السلام، مباراة الأهلي ومصر للمقاصة ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني يتجه للدفع بمحمد شريف للمرة الأولى منذ عودته للفريق في تشكيل المباراة. ويفاضل موسيماني بين الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا" للدفع بأحدهما في الجانب الأيسر. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: محمد شريف – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر أو "محمود كهربا". خط الهجوم: صلاح محسن.

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