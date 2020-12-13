شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الننى يحرز هدفا للمنتخب الوطنى فى مرمى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف محمد الننى نجم المنتخب الوطنى وأرسنال الأنجليزى من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الكرة المصرية عندما احرزه فى مرمى المنتخب الكاميرونى فى نهائى 2017 الذى لإيم بالجابون . حيث استلم محمد الننى الكرة داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين وظن الجميع أنه سيقوم بعمل كرة عرضية إلا أنه سددها قوية فى سقف المرمى الكاميرونى محرزا عن هدف التقدم للفراعنة واستمر المنتخب المصرى متقدما حتى منتصف الشوط الثانى الذى شهد هدف التعادل لأسود الكاميرون وفى الدقيقة 78 استطاع المنافس إحراز الهدف الثانى ليحقق لقب كأس الأمم الأفريقية

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