بطولة إيطاليا: لاتسيو يسقط على ارضه بأخطاء لاعبيه بعد الانجاز القاري

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روما: بعد أيام قليلة من بلوغه الادوار الاقصائية من دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ 20 عامًا، سقط لاتسيو محليًا 1-2 امام ضيفه فيرونا بأخطاء لاعبيه في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ومنح مانويل لاتساري التقدم لأصحاب الارض بهدف عكسي (45)، فيما سجل الاكوادوري فيليبي كايسيدو هدف التعادل (56)، الا ان الحسم كان للكاميروني ادريان تاميز (67).

وبالخسارة الرابعة هذا الموسم في "سيري أ"، فقد فريق المدرب سيموني انزاغي بفرصة الاقتراب من المقاعد الاوروبية حيث تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن فيما تقدم فيرونا الى المركز السادس مع 19 نقطة.

وبلغ لاتسيو الثلاثاء الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، بتعادله الصعب مع ضيفه بروج البلجيكي المنقوص عدديا 2-2 وحلّ وصيفا للمجموعة التي تصدّرها بوروسيا دورتموند الالماني.

وافتتح فيرونا التسجيل بعدما سدد فيديركو ديماركو كرة على عرضية على الطائر، حاول لاتساري تشتيتها من على باب المرى الا انه تابعها في الشباك.

وأدرك فريق العاصمة التعادل بطريقة رائعة بعدما استلم كايسيدو الكرة داخل المنطقة وظهره نحو المرمى، التف حول نفسه وسدد بيسراه في الشباك على يمين الحارس (56).

ومرر المدافع ستيافن رادو كرة خاطئة الى حارسه الاسباني بيبي رينا ليقتنص ناميز الكرة ويضعها في المرمى (67).

واستهلت المباراة بدقيقة صمت على بطل مونديال 1982 باولو روسي الذي توفي ليل الأربعاء-الخميس عن 64 عامًا بعد صراع مع مرض عضال، ووضعت صورته على شاشة عملاقة كتب عليها "الابطال لا يموتون أبدًا".

100 هدف لبيلوتي

سجل القائد أندريا بيلوتي هدفه الرقم 100 مع تورينو في جميع المسابقات، الا ان ذلك لم يجنّب فريقه الجريح من الخسارة 2-3 امام ضيفه اودينيزي، فيما حقق كروتوني الوافد الجديد فوزه الاول هذا الموسم.

وفي المباراة الاولى تقدم اودينيزي عن طريق الارجنتيني ايغناسيو بوسيتو (24) قبل أن يضاعف النتيجة عبر مواطنه رودريغو دي بول (54)، فيما عادل تورينو في دقيقة واحدة بهدفي بيلوتي (66) والبديل فيديريكو بوناتسولي (67)، لكن كلمة الحسم كانت للمقدوني ايليجا نيستوروفسكي (69).

وتجمد رصيد تورينو الذي اكتفى بفوز واحد هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير فيما رفع اودينيزي رصيده الى 13 نقطة في المركز العاشر.

وهذا الهدف الثامن لبيلوتي هذا الموسم في "سيري أ" بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر، خلف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش قناص ميلان المتصدر (10).

وأتت أهداف الدولي الايطالي المئة في 202 مباراة رسمية خاضها مع الفريق الذي وصل اليه في العام 2015 قادمًا من باليرمو.

وقال المدرب ماركو جيانباولو الذي وصل الى رأس الجهاز الفني لتورينو في آب/أغسطس بعد اقالته من تدريب ميلان بعد سبع مباريات فقط الموسم الفائت "على رغم الهزائم السابقة لتورينو، الا ان الفريق قدم دائمًا أداء جيدًا. لا يمكنني أن أقول الامر ذاته اليوم".

وفي المباراة الاخرى، حقق كروتوني فوزه الاول هذا الموسم على حساب ضيفه سبيتسيا القادم الآخر الى دوري النخبة بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت مشاركة ثلاثة برازيليين في تسجيل الاهداف.

وسجل البرازيلي جونيور ميسياس (7 و90+6)، مواطنه ادواردو هنركي (56) والبولندي اركاديوش ريكا (49) أهدف اصحاب الارض فيما أحرز البرازيلي الآخر دييغو فارياس هدف الضيوف الوحيد (18).

وخرج كروتوني الذي يخوض ثالث مواسمه في دوري الاضواء (بعد 2016-2017 و2017-2018) للمرة الاولى هذا الموسم بالنقاط الثلاث، فيما مني سبيتسيا الذي يخوض غمار "سيري أ" للمرة الاولى في تاريخه بالهزيمة الخامسة.

وبقي كروتوني في ذيل الترتيب بعدما حصد نقطته الخامسة فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.