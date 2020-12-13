شكرا لقرائتكم مختار مختار يستقر على استبعاد محمود عادل بعد اعتراضه غير اللائق على التبديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، استبعاد لاعبه محمود عادل من المباريات المقبلة بعد اعتراضه غير اللائق على تغيره فى مباراة سيراميكا فى الجولة الأولى ببطولة الدورى الممتاز والتى خسرها الانتاج بهدفين دون رد.

وكان خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج قد أعلن تغريم اللاعب مادياً جراء خروجه عن النص فى أول مباراة لفريقه بالنسخة الجديدة للدوري.

ورحب محمود عادل لاعب الانتاج الحربى بتوقيع أى عقوبة ضده بعد اعتراضه غير اللائق فى مباراة فريقه مع سيراميكا، وكتب محمود عادل عبر حسابه على فيس بوك: "عمرى ما عملت مشكلة فى أى نادى لعبت فيه واللى حصل منى من حزنى إنى خرجت بدرى كدة لكن الكابتن مختار خيرة عليا وعمرى ما أقدر اعترض على قراره وأول ما دخلت بين الشوطين اعتذر ليه لأنه يستاهل اعتذر له ولو مليون مرة وأنا متقبل أى قرار ضدي".

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطينى لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسى ولاعب فريق الترجى السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.