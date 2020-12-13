شكرا لقرائتكم مصطفى فهمي: جماهير فرايبورج شجعت الأهلي في نهائي القرن ولن أخوض انتخابات النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقاً أن عدد كبير من جماهير فرايبورج الألماني قاموا بتشجيع النادي الأهلي في نهائي القرن أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "جماهير فرايبورج من أصدقاء ابني الراحل عمرو أرسلوا لي صوراً يرفعون فيها لافتات الأهلي لمساندة القلعة الحمراء وتشجيعه في نهائي ابطال افريقيا والاحتفال به بعد انتهاء المواجهة".

أضاف مصطفى فهمي: "مجلس الخطيب ناجح خلال الفترة الحالية رغم البداية الصعبة التي مر بها والدليل النتائج الحالية، وخسارة الأهلي عدد من النهائيات في بطولات أفريقيا كانت بحاجة الى بعض التفاصيل التي كان ممكنا معها حصدها لكن مجلس الإدارة تجاوز كل هذه الأمور ونجح في التتويج بالبطولة مؤخرا".

وأكد مصطفى فهمي: "لا أفكر في خوض انتخابات النادي الأهلي واستمتع بحياتي الشخصية مع حفيدتي وأقضى معظم وقتي معها بين مصر وفرنسا".

تابع مصطفى مراد فهمي: "هناك تواصل مع محمود الخطيب وحصل بينا اتصال أكثر من مرة في بعض الأمور الخاصة بالنادي، ومن الصعب الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم والشباب أولى بالفرصة لأن الكرة المصرية تدار بشيء مختلف".

وشدد مصطفى مراد فهمي: "أبناء الأهلي ينسون انتماءهم فور توليهم منصب، وأقدر أقول ان اللجنة الخماسية نجحت لأنها جاءت في وقت صعب للغاية

واختتم مصطفى مراد فهمي: "محمد صلاح ظاهرة كروية في مصرية وأشجع ليدز يونايتد منذ سنوات طويلة في إنجلترا ويوفنتوس في إيطالي وريال مدريد بإسبانيا".