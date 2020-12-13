مصور مباراة بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارته عندما رأى رمضان صبحي

قال محمد يحيي، مصور مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز ، إن عمار حمدي، لاعب زعيم الثغر، تعمد إعادة إشارته بعد الهدف حينما رأى رمضان صبحي أمامه.

وأضاف "يحيي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عمار عندما سجل الهدف شاور لإكرامي إشارة الفلوس، وجري يحتفل، وأول ما لقى رمضان أمامه شاور له بإشارة السكوت".

وتابع: عمار حمدي عاد مرة أخرى، وقام بعمل اشارة الفلوس، بعد ما انتهي من احتفاله مع الدكة بهدفه في بيراميدز.

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى إحراز أول 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.