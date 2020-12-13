بعدما أعلن مدحت العدل، إنه سيترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، وحسم موقفه منها، أدلي بتصريحات مختلفة عن بدئه في تشكيل القائمة التي سيخوض بها الانتخابات.
وقال "العدل" خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "on": سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب رئيس لنادي الزمالك.
وأضاف: أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية
وحرصت اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون النادي خلال الفترة الحالية على الاجتماع مع إدارة الشئون القانونية بالنادي من أجل مناقشة أزمة قضية لافتات نادي القرن
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه الترشح لرئاسة نادي الزمالك.. مدحت العدل: أتشرف بوجود أبناء مرتضى منصور معي بالقائمة الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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