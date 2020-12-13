مدحت العدل يفتح النار علي ميدو: جماهير الزمالك هي اللى بتهاجمك مش لجان..وصورتك مع الخطيب مستفزة

قال الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست: إنني سأحرص علي التواجد في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أهم شىء في الرياضة أن يكون جميع المشجعين لديهم الروح الرياضية.

وأضاف "العدل" خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "on" أن أخلاق المصريين بعد الثورة حدث بها خلل ما، والسوشيال ميديا يلعب دورا مهما، ليس فقط في الكرة، ولكن في السياسة أيضا، ومنذ شهرين قمت بغلق حسابي علي تويتر .

وأوضح ان انعدام العدالة في كرة القدم يخلق التعصب والوقائع تؤكد تعرض نادي الزمالك للظلم ومن حق ميدو إنه يتصور مع محمود الخطيب لكن توقيت نشر الصورة غير مناسب.

وأشار العدل ، إلى أن نشر صورة ميدو مع كابتن محمود الخطيب استفزاز لجمهور الزمالك، لافتا إلى أن تحقيق العدل في مباريات الكرة أول خطوة لوقف التعصب.

وأختتم الشاعر "مدحت العدل" حديثه قائلا: أن إنتاج شركة العدل سيظل مستمرا في طريقه، وإذا نجحت في الانتخابات، لن أكتب لمدة 4 سنوات، والزمالك غالي عندي مثل الكتابة، وسيكون عمل تطوعي.