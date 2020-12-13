شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يستقر على استبعاد محمود عادل من مباريات الإنتاج بسبب الاعتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على استبعاد لاعبه محمود عادل من المباريات المقبلة بعد اعتراضه الغير لائق علي تغيره فى مباراة سيراميكا في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز والتى خسرها الانتاج بهدفين دون رد ، وكان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج قد أعلن تغريم اللاعب مادياً جراء خروجه عن النص فى أول مباراة لفريقه بالنسخة الجديدة للدوري.

ورحب محمود عادل لاعب الانتاج الحربى بتوقيع أى عقوبة ضده بعد اعتراضه الغير لائق فى مباراة فريقه مع سيراميكا ، وكتب محمود عادل عبر حسابه على فيس بوك:"عمري ماعملت مشكلة في اي نادي لعبت فية واللي حصل مني من حزني اني خرجت بدري كدة لاكن الكابتن مختار خيرة عليا وعمري مااقدر اعترض علي قرارة واول مادخلت بين الشوطين اعتزر لية لانة يستاهل اعتذرله ولو مليون مرة وانا متقبل اي قرار ضدي"

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.