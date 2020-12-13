من "القاضية ممكن" إلى "بيبو وبشير"..تعليقات خلدت ذكريات القمة بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "القاضية ممكن"..كان الاستفهام الذى علق بعقول عشاق كرة القدم فى مصر مؤخراً وخاصة جماهير الأهلى، فهىليست مجرد 90 دقيقة من المتعة الكروية على المستطيل الأخضر، تنتهى أحداثها بصافرة الحكم الذى يعلن فوز وخسارة أحد الفريقين، لكن تأثيرها يمتد لأيام بل وسنوات، لتظل ذكرياتها عالقة فى أذهان عشاق الساحرة المستديرة، خاصة عندما تكون المباراة بين الناديين الأكبر والأشهر فى مصر والعالم العربى وأفريقيا الأهلى والزمالك.

ذكريات القمة الكروية لا تتوقف عند حد الأهداف أو المهارات داخل الملعب، فخارج المستطيل الأخضر تقام مباراة أخرى بين الجماهير بل والمعلقين الذين يتنافسون فى "إفيهات القمة" التى تبقى عالقة فى أذهان المشجعين لفترة طويلة، ومؤخراً انضم التعليق الشهير للتونسى عصام الشوالى على هدف محمد مجدى قفشة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى قائمة طويلة من الإفيهات.

"القاضية ممكن"

في الدقيقة 85 و45 ثانية من لقاء الأهلى والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أهدى اللقب التاسع في البطولة للفريق الأحمر بعد الفوز 2-1 في نهائي القرن، انطلقت عبارات خلدت البطولة الثمينة للفريق الأحمر من قبل عصام الشوالى، الذى دخل فى نوبة هيسترية مع الهدف مردداً "القاضية ممكن ..القاضية ممكن..شاط الكورة وجول" ويواصل الشوالى بعدها "أى قذيفة جاءت يا باتشيكو..هو 19 هو قفشة هو قفشة هو قفشة".

بيبو وبشير بيبو والجون

عبارة أطلقها مدحت شلبى فى أشهر مباريات القمة لتصبح الأشهر بين الإفيهات، خاصة بعد أن انتهت المباراة بفوز كبير من الصعب تكراره فى مواجهات الفريقين، حيث فاز الأهلى بسداسية مقابل هدف، وتكررت عبارة "بيبو وبشير بيبو والجون" أربع مرات فى 4 أهداف راوغ فيها خالد بيبو لاعب الأهلى، بشير التابعى مدافع الزمالك.

يا عبد الله ياخويا سماح

"يا عبدالله يا أخويا سماح.. يا عبدالله يا أخويا سماح"، كان هذا التعليق الشهير للمعلق مدحت شلبى أيضاً على هدف عبدالله السعيد لاعب الأهلى آنذاك فى شباك الزمالك بمباراة السوبر المصرى عام 2015 الأهلى فى شباك الزمالك بمباراة.

هذه الجملة هى مطلع أغنية للفنان الراحل محمد رشدى غناها قبل أكثر من 35 عاما وتقول الأغنية التى ظهرت لأول مرة مطلع الثمانينات "يا عبدالله يا أخويا سماح وسيبك من اللى عدى وراح.. تعالى نعيش أنا وأنت فى دنيا كلها أفراح"، وهى من كلمات حسن أبوعثمان وألحان بليغ حمدى.

ع الحلوة والمرة مش كنا متواعدين

شلبى فى مباراة السوبر أيضاً أطلق عبارة أخرى عندما سجل مؤمن زكريا هدف الأهلى الثالث "ع الحلوة والمرة مش كنا متواعدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين"، ليرمز إلى الفترة التى لعب فيها مؤمن فى نادى الزمالك قبل العودة للأهلى، وهذه الجملة مطلع أغنية للمطرب الراحل عبد الغنى السيد غناها فى فترة الخمسينات من القرن الماضى.

لفها لفة جاتوه

أطلقها مدحت شلبى على هدف أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك فى شباك الأهلى خلال المباراة التى انتهت بالتعادل بين القطبين بهدف لمثله فى 2015.

"وسط تلاتة" يا مالكا القلب

من التعليقات المشهورة لشلبى ويتذكرها جيدا جماهير الأهلى عند تعليق شلبى على هدف ماليك إيفونا فى مرمى الزمالك الشهير، وقال له "يا مالكا القلب هل انتهى أمرى"، وهى أغنية شهيرة لعبد الحليم حافظ أيضاً.

وأشعلت عبارة "وسط تلاتة" حماس الجماهير الحمراء، خاصة أن هدف إيفونا فى شباك الزمالك جاء بعد تخطى مهاجم الأهلى السابق لثلاث مدافعين زملكاوية.