حسام حسن يكشف عن الحالة الصحية لشقيقه بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، إن حالة شقيقه إبراهيم مدير الكرة في الفريق، تدهورت عقب حادث التصادم الذي تعرض له بسيارته قبل أيام قليلة.
وأهدى حسام حسن في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفوز إلى إبراهيم حسن المتواجد حاليًا في العناية المركزة؛ مضيفاً "كان يرغب في التواجد بالمباراة لكن حالته الصحية تدهورت لوجود كسر في 3 ضلوع وشرخ في الضلع الرابع."
وأشار إلى أن إبراهيم حسن كان المفترض أن يعود إلى البيت لكنه لم يتمكن لضرورة البقاء في المستشفى وحاجته إلى الأكسجين.
وفاز الاتحاد السكندري على بيراميدز في مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
وتعرض إبراهيم حسن لحادث تصادم بسيارته قبل أيام قليلة في الإسكندرية، لكنه بعد العودة إلى منزله احتاجت حالته للرعاية الطبية في المستشفى.
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