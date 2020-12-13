حسام حسن يكشف عن الحالة الصحية لشقيقه بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، إن حالة شقيقه إبراهيم مدير الكرة في الفريق، تدهورت عقب حادث التصادم الذي تعرض له بسيارته قبل أيام قليلة.

وأهدى حسام حسن في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفوز إلى إبراهيم حسن المتواجد حاليًا في العناية المركزة؛ مضيفاً "كان يرغب في التواجد بالمباراة لكن حالته الصحية تدهورت لوجود كسر في 3 ضلوع وشرخ في الضلع الرابع."

وأشار إلى أن إبراهيم حسن كان المفترض أن يعود إلى البيت لكنه لم يتمكن لضرورة البقاء في المستشفى وحاجته إلى الأكسجين.

وفاز الاتحاد السكندري على بيراميدز في مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتعرض إبراهيم حسن لحادث تصادم بسيارته قبل أيام قليلة في الإسكندرية، لكنه بعد العودة إلى منزله احتاجت حالته للرعاية الطبية في المستشفى.