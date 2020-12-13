هشام يكن ينتقد اختيار فاروق جعفر في لجنة الكرة بالزمالك

يرى هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، أن اختيار فاروق جعفر في لجنة الكرة بالزمالك غير موفق.
وقال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"العمل مع فاروق جعفر صعب جدا، مشوفتش ليه أي رؤية فنيةأخر فترة".
وأكمل: "فاروق جعفر تحدث عن فوز الزمالك في أفريقيا بالحكام، ما هي رسالته للمشجعين الشباب من هذا الحديث".
اكد هشام يكن نجم الزمالك الاسبق، على اهمية فوز الابيض اليوم باولى مبارياته
وتابع: مباراة الزمالك والمقاولون مهمة من الناحية الفنية والمعنوية بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر. واردف: نسعى لدعم فريق الزمالك والوقوف معه الفترة المقبلة. واتم: الزمالك بيتي قبل مرتضى منصور، وولدت وتربيت داخل النادي.
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