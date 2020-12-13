إيفرتون يصعق تشيلسي من نقطة الجزاء ويحرمة من الصدارة

أعاد إيفرتون ضيفه تشيلسي إلى لندن خاسرا بنتيجة (0-1) مساء السبت، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل لاعب إيفرتون جيلفي سيجوردسون هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 22.



ورفع إيفرتون رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة ليرتقي للمركز السابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 22، وبات مهددا بفقدان المركز الثالث.



وسيطر حارس تشيلسي إدوارد ميندي في وقت مبكر على تسديدة ريتشارليسون المنخفضة بالدقيقة الخامسة، لكن الدقائق التالية لم تشهد خطورة على مرميي الفريقين، وإن كانت نسبة الاستحواذ أفضل للفريق الضيف.



بقي الهدوء مسيطرا، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيفرتون، بعد تعرض كالفرت-لوين للإعثار من قبل مندي داخل المنطقة، ونفذ الأيسلندي سيجوردسون الركلة بنجاح في الدقيقة 22.



وتألق حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، في التصدي لركلة حرة متقنة سددها جيمس ظهير تشيلسي بالدقيقة 25، ومن ركلة حرة أخرى، وصلت الكرة رأس جيرو الذي أرسلها بدوره أمام المرمى لزوما الذي سددها في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 27.



وارتدت تسديدة أيوبي من دفاع تشيلسي في الدقيقة 35، وبعدها بـ5 دقائق، انطلق الدولي النيجيري بهجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى سيجوردسون، فأرسل الأخير الكرة نحو القائم البعيد إلى المندفع ريتشارليسون الذي تصدى مندي لمحاولته.



وسنحت فرصة لتشيلسي لمعادلة النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عندما أراد مونت استغلال تقدم الحارس بيكفورد عن مرماه، ليحاول التسديدة من بعيد، لكن الكرة ارتدت من العارضة إلى خارج الملعب.



عاد البرازيلي ريتشارليسون لمشاكساته، ليرغم مندي على القيام بتصد جديد في الدقيقة 51، وبعدها بدقيقة واحدة، مرت رأسية مينا فوق مرمى تشيلسي.



ورغم وصول نسبة استحواذ تشيلسي على الكرة إلى 72%، إلا أن إيفرتون بقي أكثر خطورة من خلال هجماته المرتدة، واحتسب له الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن يتراجع عن قراره بعد الاستعانة بالفيديو، لوجود تسلل على كالفيرت لوين.



ومع مرور الوقت أدرك لامبارد حاجته للتبديلات، فدخل تامي أبراهام مكان هافرتز، لكن تشيلسي أكثر من الاعتماد على العرضيات العالية من ناحية جيمس، رغم تألق دفاع إيفرتون في ألعاب الهواء.



واحتسب الحكم ركلة حرة لتشيلسي، تولى مونت تنفيذها لترتد تسديدته من القائم بالدقيقة 81، وفشل جيرو في متابعة تمريرة فيرنر من الناحية اليمنى، ليطيح بالكرة عاليا في الدقيقة 84.



المصدر: موقع كورة