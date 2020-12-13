مدحت العدل يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلن الكاتب والسيناريست مدحت العدل ترشحه لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.



وكانت وزارة الرياضة المصرية أعلنت إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في الفترة الماضية؛ لوجود مخالفات مالية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء برئاسة المستشار أحمد البكري، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال العدل في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: ”سأتواجد في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس وبدأت اختار القائمة، ولن نترك نادي الزمالك يقع أبدا و2005 لن تتكرر“.

وأضاف: ”الزمالك والأهلي أهم حزبين في مصر، لكن مفيش أحد فرحان بالتغيير اللى حصل في النادي“.

وتابع: ”حال نجاحي في رئاسة نادي الزمالك سأستمر فى الإنتاج وأقلل عملي في الكتابة“.

وشدد: ”هنزل الانتخابات لما يكون في سلاح في يدي وأفهم كل تفاصيل النادى.. الزمالك عندي أهم من الكتابة لذلك سأوقف شغلي لو بقيت رئيس النادي طول مدة الرئاسة“.

وأكد: ”لازم أبقى عارف كل كبيرة وصغيرة في الزمالك لأن الناس طموحاتها في عائلة العدل كبيرة ولازم أكون على قدر هذه الطموحات، ولازم أعرف كيف سأدير النادي بشكل مؤسسي وأنا لن أكون كل حاجة، وكل هذا يجب أن يرتب أولا، وسلاحي يقول إني لازم أنزل النادي أولا وأقابل الأعضاء“.

وأكمل: ”الانتخابات لعبة وعمري في حياتي ما دخلت انتخابات في حياتي وأنا رئيس جمعية المؤلفين بالتزكية، وسأبدأ في الذهاب للنادي والتعرف على أعضاء الجمعية العمومية، وأنا عضو عامل في نادي الزمالك من سنة 60، بالإضافة لعضوتي في الأهلي وهليوبوليس، ومهم يبقى معايا فريق يساندني“.

وعن رأيه في أزمة صورة أحمد حسام ”ميدو“، لاعب الزمالك السابق، والهجوم عليه بسبب نشره صورة مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أوضح العدل: ”توقيت صورة ميدو مع الخطيب بتستفز الجماهير.. وتوقيتها ليس ذكيا، هي استفزاز لجمهور الزمالك“.

وأردف: ”تحقيق العدل في مباريات الكرة أول خطوة لوقف التعصب“.

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمرشح السابق في الانتخابات الماضية، أكد أنه سيخوض انتخابات الزمالك القادمة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات إذاعية سابقة: ”سأخوض الانتخابات المقبلة، حيث حصلت في الانتخابات الماضية على 17 ألف صوت، وأرى أن الجمعية العمومية للزمالك تتمسك بوجودي“.

وأضاف: ”سأضع خطة للزمالك على مدار 10 سنوات، وسأخوض الانتخابات بقائمة قوية أسعى لتجهيزها بالوقت الحالي“.

واستهل الزمالك مباريات الموسم الجديد للدوري المصري، يوم السبت، بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة المحلية.

ومن المتوقع أن تجرى انتخابات نادي الزمالك عقب أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.