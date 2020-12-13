شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سيميوني بعد السقوط في الديربي أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إنه يشعر بضيق وحزن وغضب شديد بعدما خسر الديربي المدريدي أمام الريال بهدفين نظيفن خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأبرز موقع صحيفة ماركا، أبرز تصريحات سيميوني، عقب اللقاء، والذي أكد أن فريقه لايستحق الخسارة، وكان يجب أن يخرج اللقاء على أقل تقدير بالتعادل السلبي أو الإيجابي.

وكان ريال مدريد أسقط أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جعهما مساء السبت، ليتلقي رفقاء ديجو سيميوني، الهزيمة الأولى منذ فبراير 2020، والتي كانت أيضًا ضد ريال مدريد وانتهت بهدف نظيف. وانتهت سلسلة اللاهزيمة لأتلتيكو مدريد بعد 26 مباراة، منذ الموسم الماضي.