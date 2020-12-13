شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يهدد عرش رونالدو في الدوريات الخمس الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما تمكن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من تسجيل هدف التعادل لفريقه خلال لقاء برلين في الدوري الألماني، وعزز صدارته لقائمة هدافي البوندزليجا، برصيد 13 هدفا، أكدت شبكة «أوبتا» للاحصائيات، أن المهاجم البولندي سجل 28 هدفا في البوندزليجا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بفارق هدف وحيد لصالح كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي 29 هدفا من العام نفسه خلال الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويعد الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، ثالث أكثر هدافي الدوريات الكبرى بفارق 3 أهداف أقل عن ليفاندوفسكي، يليه النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، برصيد 23 هدفًا.