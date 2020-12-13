شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يكشف سر غياب سيرجو أجويرو عن لقاء يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سبب غياب سيرجو أجويرو، مهاجم الفريق السماوي، عن لقاء مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر «البريميرليج».
ووفقا لموقع «ديلي ميل» الذي أبرز تصريحات المدرب الإسباني، فأن المهاجم الأرجنتيني جاهزا من الناحية الفنية والبدنية ولكن غاب عن لقاء الشياطين الحمر بسبب إصابته ببعض الآلام في المعدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكشف سر غياب سيرجو أجويرو عن لقاء يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.