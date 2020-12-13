شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أمير مرتضى على نتيجة مباراة الزمالك أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق، على الفوز الذي حققه الفريق على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.
وحقق الزمالك فوزًا هامًا على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وكتب أمير مرتضى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمدالله مكسب مهم جداً في ظروف صعبة شكراً للاعيبة الرجالة عالروح والأداء والتركيز.. واستمروا».
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