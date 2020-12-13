أياكس يتربع على عرش الدوري الهولندي برباعية في شباك زفوله

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد أياكس اتزانه سريعا في الدوري الهولندي، وتغلب على زفوله (4-0)، مساء السبت، في المرحلة الـ 12 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز جرونينجن على فالفيك (2-0) وتعادل إيمن مع أدو دن هاج (1-1).
وتخلص أياكس سريعا من آثار الهزائم الثلاث التي مني بها على مدار الأيام الماضية وحقق فوزا كبيرا على زفوله ليعزز الفريق صدارته للدوري الهولندي رافعا رصيده إلى 30 نقطة بفارق 5 نقاط أمام فيتيسه آرنهيم صاحب المركز الثاني وتجمد رصيد زفوله عند 12 نقطة في المركز الـ11.
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