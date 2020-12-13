شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيما يحطم رقم كارلوس في ريال مدريد خلال لقاء أتلتيك بلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «أوبتا» للاحصائيات، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، أصبح أكثر لاعب غير إسباني يشارك في عدد مباريات بقميص الميرنجي بالتساوي مع البرازيلي روبرتو كارلوس بخوض 527 مباراة.

ويسعى بنزيما في أن يتخطى رقم كارلوس، خلال مباراة أتلتيك بلباو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».