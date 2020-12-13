شكرا لقرائتكم خبر عن قطار إشبيلية يعود لسكة الانتصارات من محطة خيتافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد إشبيلية لدرب الانتصارات في الليجا مجددا، بعد أن عاد بانتصار بشق الأنفس من عقر دار خيتافي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما السبت، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن الجولة الـ 13 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عندما أهدت النيران الصديقة النقاط الثلاث للضيوف الأندلسيين بهدف لاعب الوسط تشابيير إتشيتا بالخطأ في مرماه.
ورفع الفوز رصيد كتيبة المدرب جولين لوبيتيجي إلى 17 نقطة يحتل بها المركز السادس مؤقتا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق.
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