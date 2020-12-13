شكرا لقرائتكم خبر عن «ناجي» حكمًا لمباراة المصري والإسماعيلي.. و«نور الدين» يدير الأهلي ضد المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات التي ستقام اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

مباراة المصري ضد الإسماعيلي: يديرها محمود ناجي ويعاونه محمد عبدالمجيد ورضا جبر، وسامح حسين حكما رابعا، وحكم فيديو حسام عزب ويساعده مصطفى الشهدي.

مباراة الأهلي ضد المقاصة: يديرها إبراهيم نور الدين ويعاونه شريف عبدالله وأحمد نوفل، وحسين إسماعيل حكما رابعا، وحكم فيديو محمود دسوقي ويساعده عاطف حسين.