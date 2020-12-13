شكرا لقرائتكم خبر عن «كواسي» يغيب عن بايرن ميونخ حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، غياب مدافعه الفرنسي الشاب تانجي نيانزو كواسي، بعد إصابته في تدريبات الفريق البافاري، الجمعة والتى أبعدته عن لقاء برلين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.
وأصدر بايرن بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله أن كواسي سيغيب عن المباريات القليلة المقبلة، لنهاية العام الجاري على أقل تقدير، بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخد الأيمن خلال التدريبات.
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