شكرا لقرائتكم خبر عن مصور بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارته لرمضان وإكرامي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد يحيي، مصور مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، إن عمار حمدي، لاعب زعيم الثغر، تعمد إعادة إشارته بعد الهدف حينما رأى رمضان صبحي أمامه.

وأضاف محمد يحيي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «عمار أول ما سجل الهدف شاور لإكرامي إشارة الفلوس، وجري يحتفل، وأول ما لقى رمضان أمامه شاور له بإشارة (السكوت)».

وتابع: «عمار حمدي عاد مرة أخرى، وقام بعمل إشارة الفلوس، بعد ما انتهي من احتفاله مع الدكة بهدفه في بيراميدز».