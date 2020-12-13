شكرا لقرائتكم خبر عن مصور بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارته لرمضان وإكرامي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد يحيي، مصور مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، إن عمار حمدي، لاعب زعيم الثغر، تعمد إعادة إشارته بعد الهدف حينما رأى رمضان صبحي أمامه.
وأضاف محمد يحيي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «عمار أول ما سجل الهدف شاور لإكرامي إشارة الفلوس، وجري يحتفل، وأول ما لقى رمضان أمامه شاور له بإشارة (السكوت)».
وتابع: «عمار حمدي عاد مرة أخرى، وقام بعمل إشارة الفلوس، بعد ما انتهي من احتفاله مع الدكة بهدفه في بيراميدز».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر مصور بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارته لرمضان وإكرامي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.