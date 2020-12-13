شكرا لقرائتكم اليوم.. إجراء قرعة الدورى المصرى للكرة النسائية موسم 2020/2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى المصرى للكره النسائية موسم 2020/2021، وذلك بمقر الاتحاد بقاعة الاجتماعات فى تمام الحادية عشر صباحا.

من ناحية اخرى، تغلب المنتخب الأول للكرة النساءية على منتخب الانسات بأربعة أهداف مقابل هدف وجاء ذلك ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

وأقيمت المباراة فى حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب السيدات بهدفين لهدف أحرزت نادين غازى الهدف الاول لمنتخب السيدات وتعادلت نادية احمد للآنسات من ركلة جزاء وتمكنت نادين غازى من تسجيل الهدف الثانى للسيدات قبل نهاية الشوط .

وفى الشوط الثانى أضافت ميرنا محسن الهدف الثالث لمنتخب السيدات واحرزت سالى منصور الهدف الرابع.

واكدت سحر عبد الحق أنها سعيدة بالمستوى الذى ظهر به اللاعبات خلال التجربة الأولى وقالت أن هناك تطور فى المستوى واشادت بالالتزام وبالروح الإيجابية ووجهت الشكر للجهاز الفنى بقيادة أحمد رمضان على المجهود الكبير المبذول.

و ابدى احمد رمضان رضاه عن المستوى وقال أن شكل الأداء تغير وأصبح هناك اسلوب وطريقة لعب وأنه مع الوقت سيشهد الأداء تطور اكبر خلال الفترة المقبلة فى ظل البرنامج التدريبى الذى تم وضعه مشيدا بمجهودات سحر عبد الحق وأنها نجحت فى توفير المناخ الجيد والمعسكرات المطلوبة بالإضافة إلى المباريات الودية ومواجهة منتخب لبنان .